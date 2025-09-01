Turmas de alfabetização de jovens e adultos seguem com matrículas abertas no RN

As inscrições para turmas da Jornada de Alfabetização de Jovens e Adultos nas Periferias do Rio Grande do Norte seguem abertas durante todo o mês de setembro. As aulas começaram em agosto com 75 turmas distribuídas pelas comunidades de Natal, Parnamirim, Mossoró e São Gonçalo do Amarante.

Para participar ou indicar alguém, basta entrar em contato com os coordenadores do projeto, que irão encaminhar para a turma mais próxima de sua casa. Veja os contatos no final desta matéria.

Voltado para pessoas a partir dos 15 anos que não sabem ler e escrever ou que enfrentam dificuldades na leitura e na escrita, o projeto oferece ao final do curso, um certificado de alfabetização, abrindo portas para novas oportunidades de estudo, trabalho e realização pessoal.

A previsão é de que a alfabetização aconteça em até cinco meses. As aulas, com duração de 2h, são realizadas em horários flexíveis, definidos junto com as comunidades, sendo pela manhã em algumas turmas, tarde ou noite em outras.

A ação é desenvolvida pelo Mãos Solidárias, iniciativa que já atua com apoio em alimentação e educação popular e que agora também se dedica ao combate ao analfabetismo no estado.

Coordenadores de Turmas:

Zona Norte de Natal – Veridiano [84 98734-5592]

Zona Sul de Natal -Rafael [84 98826-8961]

Zona Leste de Natal – Hortencia [84 99980-8989]

Zona Oeste de Natal – Mara [84 99207-2103]

Parnamirim – Cínthia [84 99822-4373]

Mossoró – Cumpadi Caboco: (84) 98875-4874 / Luis Henrique: (84) 99917-8137