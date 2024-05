Turismo teve a melhor alta temporada em uma década, revela CNC

O turismo brasileiro na temporada 2023/2024 alcançou um marco significativo em receitas, registrando o maior volume em uma década, totalizando R$ 162,2 bilhões, conforme dados compilados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Este valor superou apenas o registrado na temporada de 2013/2014, que alcançou R$ 165,2 bilhões. Os gastos englobam uma variedade de setores, desde hospedagem e alimentação até serviços culturais e transporte.

Segundo José Roberto Tadros, presidente da CNC, esse desempenho evidencia o potencial econômico do turismo nacional. Ele ressalta um estudo da Confederação que indica que cada aumento de 1% no Valor Adicionado pelo turismo resulta em um acréscimo de 0,9% no PIB brasileiro, equivalente a R$ 3,9 bilhões.

Esse dado reforça a importância do setor como um motor de desenvolvimento socioeconômico, destacando a necessidade de políticas públicas voltadas para sua melhoria, incluindo questões como a infraestrutura aérea na Região Norte.

Recentemente, o Senado aprovou o projeto de lei que limita os incentivos fiscais do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) em R$ 15 bilhões. Tadros enfatiza que a manutenção desse programa é essencial para o turismo, podendo injetar até R$ 244 bilhões na economia anualmente, beneficiando o setor e contribuindo para a geração de empregos e renda em todo o país.