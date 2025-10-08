Turismo internacional no Rio Grande do Norte cresce 50% em 2025, aponta Embratur

O Rio Grande do Norte recebeu de janeiro a setembro de 2025 um total de 61,5 mil turistas estrangeiros, aumento de 50,2% em relação aos 56,4 mil visitantes registrados no mesmo período do ano passado. O crescimento supera a média nacional, que foi de 45%, segundo dados da Embratur e da ForwardKeys.

O país registrou 7 milhões de turistas internacionais em 2025, marca inédita. O fluxo de estrangeiros no RN corresponde a 10% a mais do que todo o ano de 2024.

Raoni Fernandes, diretor-presidente da Emprotur, afirmou que o estado se posiciona como destino sustentável e diversificado.

“O Rio Grande do Norte está num bloco de destinos que está puxando a média Brasil para cima e isso é muito satisfatório. Temos investido em ferramentas de inteligência de mercado e num reposicionamento de destino do ponto de vista de marca. Um destino que hoje se vende como verde, como sustentável, porque é. Somos pioneiros na transição energética e na preservação ambiental, temos 11 Unidades de Conservação espalhadas por nosso território. Hoje, o RN também se mostra além de suas belas praias. Estamos dedicados a criar narrativas que combinem experiências, conectividade e sustentabilidade, posicionando o Rio Grande do Norte como um destino desejado em todo o mundo”, aponta Raoni.

Para a governadora Fátima Bezerra, os números refletem ações do governo para impulsionar o setor turístico e a economia local.

“Além do trabalho de promoção feito pela Emprotur, temos feito a lição de casa, recuperando estradas, aumentando os investimentos em segurança pública, fomentando parcerias e a interiorização da atividade turística. Porque o Rio Grande do Norte tem belezas por todos os cantos e um povo alegre e acolhedor”, disse.

A Argentina lidera o ranking de países emissores, com 34.239 visitantes, seguida de Portugal (6.669), Chile (4.711), Uruguai (3.593), Itália (2.172) e Paraguai (1.628). Espanha, Estados Unidos, França e Alemanha completam o top 10 de turistas estrangeiros no estado.