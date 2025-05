Turismo internacional do RN cresce acima da média brasileira e tem mais visitantes em 2025 do que nos primeiros oito meses do ano passado

O Rio Grande do Norte registrou um crescimento de 54,4% no turismo internacional no primeiro quadrimestre de 2025 comparado ao mesmo período do ano passado. O número mostra um índice maior do que o alcançado pelo Brasil, que teve um aumento de 51% no fluxo internacional, segundo dados da Embratur.

Foram 35,4 mil turistas estrangeiros de janeiro a abril deste ano. E, em apenas quatro meses, já recebemos mais passageiros internacionais do que de janeiro a agosto do ano passado, quando foram 35 mil pessoas, indicando um avanço significativo no setor. Os dados são da plataforma ForwardKeys, compilados pelo Setor de Inteligência da Empresa Potiguar de Promoção Turística – Emprotur.