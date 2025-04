Turismo histórico: dicas de destinos brasileiros para mergulhar na memória do país

As pessoas veem nas viagens uma oportunidade de conhecer novos lugares, aproveitar para descansar e se aventurar em esportes radicais ou trilhas em meio a natureza. Entretanto, viajar também é uma chance de vivenciar novas culturas, descobrir destinos históricos e entender um pouco mais do lugar que se escolhe explorar.

O Brasil é um país que carrega muita memória por todos os seus cantos. São inúmeros eventos históricos e construções que contam um pouco mais dessa trajetória, que já ultrapassa 520 anos desde seu descobrimento.

Em todas as regiões do território, é possível visitar, conhecer e entender como o país se tornou aquilo que se conhece atualmente. Dessa forma, um roteiro de viagem bem planejado garante adicionar pontos de interesse que destaquem a tradição, garantindo que os viajantes aprendam sobre os lugares e os personagens que fizeram parte dessa história.

Mariana – Minas Gerais

Minas Gerais é um estado com muita importância histórica para o país. Seja pela corrida do ouro ou pela inconfidência, o território já foi palco de muitos momentos importantes. A cidade de Ouro Preto, por exemplo, é considerada um destino turístico que abriga muitos pontos interessantes para os viajantes.

Mas, ao lado do município, está localizada Mariana, um importante local principalmente para aqueles que apreciam a história do catolicismo. Além de já ter sido considerada a cidade mais rica pelo Ciclo do Ouro e também a primeira capital do estado, ela abriga muitas igrejas da região. Entre as principais, estão a de Nossa Senhora do Carmo e a de São Francisco de Assis, que são cartões-postais da cidade.

A importância de Mariana para a religiosidade se dá desde muitos anos atrás, já que, em 1945, o então presidente Getúlio Vargas concedeu à cidade o título de monumento nacional, em reconhecimento ao significativo patrimônio histórico, religioso e cultural.

São Francisco do Sul – Santa Catarina

A cidade mais antiga do estado de Santa Catarina, São Francisco do Sul foi fundada pelos portugueses em 1504. Com tantos anos de legado, o Centro Histórico da região abriga muitas construções tombadas pelo IPHAN, além do Museu Nacional, que reúne um importante acervo para a memória das embarcações do país.

Cidade de Goiás – Goiás

Considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, devido às suas construções barrocas, a cidade de Goiás atualmente recebe um turismo histórico, capaz de entreter aqueles que buscam festas religiosas.

Nas ruas, nos becos e no centro da região, é possível aproveitar a Procissão do Fogaréu, que acontece na Semana Santa, além de outras festas tradicionais.

Conhecendo povos originários

Os povos originários estão no país desde muito antes de sua descoberta pelos europeus. As tradições e as culturas que eles carregam foram essenciais para moldar o povo brasileiro, assim como muitos de nossos costumes.

Algumas aldeias permitem visitação por meio de turismo sustentável, e uma delas é a Expedição Amazônia Aldeia Shanenawa, no Acre. A visitação deve ser feita com autorização e promove um roteiro exclusivo e imersivo na cultura dos povos ancestrais.

Como se planejar para uma viagem histórica?

Quanto mais preparado para visitar os pontos históricos, melhor! Ao iniciar o planejamento do roteiro, uma dica é buscar por hospedagem de forma antecipada e próxima dos locais de interesse. Além disso, vale a pena reservar as passagens aéreas com antecedência, aproveitando descontos e promoções fornecidos pelas companhias.

Antes de montar a mala, o ideal é conferir a previsão do tempo. Também é aconselhável optar por roupas que sejam confortáveis para andar por longas distâncias, permitindo aproveitar melhor todos os passeios.