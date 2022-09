Tufão Nanmadol atinge o Japão: 4 milhões de pessoas devem procurar abrigos

RFI: “O olho do tufão Nanmadol atingiu a terra perto da cidade de Kagoshima por volta das 19h (10:00 GMT)”, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA). O tufão causava rajadas que chegavam a 234 km/h e já havia despejado até 500 mm de chuva, em menos de 24 horas, em certas áreas da grande ilha de Kyushu.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu um raro “aviso especial” para Kagoshima e Miyazaki, na região de Kyushu, um alerta que é emitido apenas quando são previstas condições extremas, não vistas em várias décadas.

Na manhã de domingo, chuvas e ventos fortes atingiram a ilha do sul do Japão. Cerca de 98.000 famílias em Kagoshima, Kumamoto, Nagasaki e Miyazaki estão sem energia.

Trens, voos e balsas foram cancelados até a passagem da tempestade. Algumas lojas de conveniência – geralmente abertas todas as horas e consideradas a salvação em momentos de desastres – estavam fechando também suas portas.

Reunião de emergência

“Por favor, fique longe de lugares perigosos e saia se você sentir o menor sinal de perigo”, tuitou o primeiro-ministro Fumio Kishida, depois de convocar uma reunião de emergência do governo para tratar da tempestade.

A JMA alertou que a região pode enfrentar um perigo “sem precedentes” de ventos fortes, tempestades e chuvas torrenciais. “É necessária cautela máxima”, disse Ryuta Kurora, chefe da unidade de previsão da JMA, no sábado (17). “É um tufão muito perigoso”, completou. “O vento será tão forte que algumas casas podem desmoronar”, disse Kurora a repórteres, também alertando sobre inundações e deslizamentos de terra.

A emissora nacional NHK, que reúne alertas locais, disse que mais de quatro milhões de pessoas foram orientadas a encontrar abrigo. As autoridades de Kagoshima e Miyazaki informaram que mais de 15.000 pessoas já estavam em locais seguros, na tarde deste domingo.

Os avisos de evacuação pedem que as pessoas vão para acomodações alternativas que possam resistir a condições climáticas extremas. Mas os alertas não são obrigatórios e, durante eventos climáticos extremos anteriores, as autoridades tiveram de convencer os moradores a se abrigar com rapidez.

Kurora alertou que mesmo em edifícios robustos, os moradores precisariam tomar precauções. “Por favor, mude para edifícios resistentes antes que ventos violentos comecem a soprar e fique longe das janelas, mesmo dentro de casa”, disse ele em uma coletiva de imprensa, no final da noite.

Um homem anda de bicicleta debaixo da chuva e vento fortes causados ​​pelo tufão Nanmadol, em Miyazaki, na ilha japonesa de Kyushu, em 18 de setembro de 2022. © via Reuters – Kyodo

Transportes suspensos

Na manhã deste domingo, as operações do trem-bala foram interrompidas na área atingida e a NHK disse que centenas de voos haviam sido cancelados.

“A parte sul da região de Kyushu pode ter ventos violentos, ondas e marés altas como nunca se viu antes”, reforçou a JMA no domingo, pedindo aos moradores que tenham “a maior cautela possível”.

Na costa da cidade de Minamata, em Kyushu, barcos de pesca amarrados por segurança balançavam nas ondas, enquanto a água do mar batia no calçadão.

A partir das 13h (0400 GMT), o tufão estava localizado acima da pequena ilha de Yakushima, com rajadas de até 234 quilômetros por hora. Espera-se que ele chegue a Kyushu na noite deste domingo, antes de virar para o nordeste e varrer a ilha principal do Japão, até o início da quarta-feira.

(Com informações da AFP)