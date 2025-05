Tucanos querem opinar sobre fusão do PSDB com PODEMOS e pedem “plebiscito já”

Foi protocolado pedido formal para que a militância em todo o Brasil opine sobre o tema antes da Convenção Nacional

Um militante tucano do Distrito Federal, com apoiamento de militantes de outras unidades da federação, encaminhou ontem, dia 13, petição à direção nacional do PSDB solicitando a realização de um plebiscito antes da Convenção Nacional, marcada para o próximo dia 5 de junho, a fim de que toda a base de filiados e filiadas ao PSDB possam opinar se concordam ou não com a fusão do PSDB com o partido PODEMOS. Ele também pede que, caso não haja tempo suficiente para a realização dessa consulta, a Convenção seja remarcada para outra data, a tempo de processar o plebiscito pleiteado.

A Comissão Executiva Nacional do PSDB, em reunião realizada no último dia 29 de abril, aprovou, por unanimidade, a fusão do PSDB com o PODEMOS e convocou a Convenção Nacional para deliberar em última instância sobre essa união.

No entendimento do filiado peticionante e dos filiados que o apoiam, a deliberação da Convenção Nacional sobre esse tema, dada a magnitude do assunto envolvido e sua consequência, qual seja, a permanência ou não do PSDB no cenário político brasileiro, só terá plena legitimidade se o conjunto da militância tucana for previamente ouvida, mediante voto.

Após incentivar os dirigentes nacionais tucanos para que tenham “coragem, sensibilidade e vontade política” a fim de que eles possam convocar o plebiscito, o militante conclui a petição reivindicando “plebiscito já!”

Segue o inteiro teor da petição:

PETIÇÃO À DIREÇÃO NACIONAL DO PSDB: SOLICITA PLEBISCITO PARA QUE FILIADOS POSSAM OPINAR SOBRE FUSÃO ANTES DA DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO NACIONAL

Aos membros da Comissão Executiva Nacional do PSDB e do Diretório Nacional do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), na pessoa do Presidente Nacional do Partido, Marconi Perillo, a quem solicito o favor de encaminhar cópia da presente petição a todos os membros dessas duas instâncias partidárias e respectivos suplentes;

Considerando que “o PSDB tem como base a democracia interna e a disciplina e, como objetivos programáticos, (…) o exercício democrático participativo e representativo (…)” (artigo 2º do Estatuto do PSDB);

Considerando que “constituem diretrizes fundamentais e princípios programáticos para a organização, funcionamento e atuação do PSDB: I – democracia interna e disciplina, de modo a assegurar a necessária unidade de atuação partidária, máxima participação dos filiados na definição da orientação política do partido (…); III – efetiva participação dos filiados na vida partidária, no processo decisório interno (…)” (artigo 3º, caput e incisos I e III, ibidem);

Considerando, por fim, que “são direitos dos filiados: I – participar ativamente da vida do Partido e de suas atividades (…); II – participar do processo de decisão partidária (…); IV- lutar contra as violações da democracia partidária, dos princípios programáticos e das normas estatutárias” (artigo 14, caput e incisos I, II e IV, ibidem);

Felipe Augusto Castro Varella, brasileiro, filiado ao PSDB no Distrito Federal, inscrito no MF/CPF sob o nº XXX, com endereço residencial sito à XXX, vem, respeitosamente, à presença da Comissão Executiva Nacional e do Diretório Nacional do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) SOLICITAR que, antes da Convenção Nacional marcada para o próximo dia 5 de junho, seja convocado um PLEBISCITO a fim de que toda a base de filiados e filiadas ao PSDB possam opinar se concordam ou não com a fusão do PSDB com o partido PODEMOS, ou, caso não haja tempo suficiente para a realização dessa consulta, que a referida Convenção Nacional seja remarcada para outra data a tempo de processar o pleiteado plebiscito.

O PSDB é composto atualmente de 1,35 milhão de filiados espalhados por todos os estados da federação brasileira. Para uma decisão de tamanha gravidade, qual seja, desconstituir o PSDB tal como fundado no histórico dia de 25 de junho de 1988, mediante fusão com outro partido, entendo como absolutamente fundamental que esses mais de um milhão de filiados e filiadas ao PSDB possam partilhar dessa importantíssima resolução, sendo ouvidos, por meio de voto em plebiscito, antes da reunião deliberativa da Convenção Nacional, órgão ao qual compete, segundo o inciso IX do artigo 58 do Estatuto, “decidir sobre a dissolução ou extinção do Partido, sua fusão ou incorporação”.

De acordo com nota expedida pela Comissão Executiva Nacional do PSDB após reunião deste colegiado realizada em 29 de abril último — que aprovou, por unanimidade, a fusão com o PODEMOS —, consta que, a partir daquele momento, “as consultas serão ampliadas e as várias instâncias partidárias serão ouvidas”. A Executiva Nacional, entretanto, não definiu quais seriam essas consultas e nem em que momento elas seriam feitas, muito menos se a base de filiados fará ou não parte dessa consulta. Pelo conteúdo integral da nota e pelo contexto das declarações dos dirigentes nacionais nos dias que correm, pressuponho que eventuais consultas à militância, se é que vão acontecer, só serão processadas após a Convenção Nacional de 5 de junho, quando a fusão já será fato consumado. Ainda assim, deixando de fora essa questão temporal, mesmo que as consultas “às várias instâncias partidárias”, como anunciadas, tendam a cumprir o princípio da representatividade no interior do partido, o tema — em face, repita-se, da magnitude do assunto envolvido, isto é, permanência ou não do PSDB, íntegro, no cenário político brasileiro — clama por uma escuta direta de toda a base do Partido.

Desejo que a decisão sobre a fusão do PSDB com o PODEMOS por parte dos companheiros com direito a voto na Convenção Nacional — membros do Diretório Nacional, delegados nacionais e parlamentares federais — seja revestida de plena legitimidade. Ocorre que essa plena legitimidade só será atingida, a meu ver, se o conjunto da militância tucana, a “seiva” do Partido, for ouvida, mediante voto, previamente à deliberação daquele órgão supremo partidário.

Trata-se, em suma, de “participar” desse processo, não de “decidir” sobre ele, o que materializa a prescrição estatutária acima referenciada de “máxima participação dos filiados na definição da orientação política do partido” e de “efetiva participação dos filiados na vida partidária, no processo decisório interno”, trechos tão ao gosto de Franco Montoro, fundador e eterno Presidente de Honra do PSDB, entusiasta que foi da democracia participativa dentro e fora do Partido. Não foi acaso o próprio Montoro ter coordenado, em 1988, a elaboração do Estatuto do Partido, até hoje vigente. Relembrem-se, a propósito, as palavras do digníssimo companheiro no dia da fundação do PSDB: “Tudo isso [participação da militância] mostra uma seiva extraordinária. É assim que há de crescer o nosso partido, a partir das bases. Como a árvore, é das raízes que o partido há de receber sua vitalidade”.

Que assim seja!

E continue o PSDB íntegro, tal como projetado naqueles dias de junho de 1988!

Dos companheiros da Direção Nacional, espero coragem, sensibilidade e vontade política para convocar um plebiscito e ouvir a militância tucana antes da Convenção Nacional, ainda que seja necessário prorrogá-la. Há tempo!

Tudo isso posto, certo de que o PSDB continua sendo o “Partido da Esperança”, expressão vocalizada pelo inesquecível Mario Covas na fundação, subscrevo-me, com meus respeitos, a esta petição.

Plebiscito já!

13 de maio de 2025.

Felipe Augusto Castro Varella

(CPF n.º XXX)

Filiados apoiadores da presente petição (ordem alfabética):

Aldo Assumpção Zagonel dos Santos

Armando Martins Barros Neto

Arnonn Sousa dos Santos

Dora Gomes

Enoque da Silva Gonçalves

Evandro Losacco

Fábio Alexandrelli

Francisca Alves de Souza

Franklin Karbstein

Gabriel Henrique de Oliveira

José Eustáquio da Silva

Kowa Iha

Leonardo de Carvalho e Carvalho

Leoni Soares

Lourival Zagonel dos Santos

Manoel Felismino dos Santos

Márcia Scaranello

Marina Sabino

Mario Covas Neto

Renata Rodrigues

Sandra Maria Batista

Silvana de Andrade Carreira

Sostenes Sidharta Quites

Contatos:

(61) 99984 2957

(11) 95840 6819

@psdb_vive