TSE promove campanha para incentivar jovens a tirar o título de eleitor

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promove, de 3 a 7 de novembro, a ação “Votar é a nossa cara”, voltada a incentivar que jovens entre 15 e 17 anos tirem o título eleitoral e participem ativamente do processo democrático nas Eleições de 2026.

Segundo a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, o objetivo é estimular a juventude a exercer a cidadania, mesmo que, nessa idade, o voto ainda não seja obrigatório. “É uma atitude que vai além de participar do processo eleitoral: é assumir o poder de fazer as próprias escolhas e ajudar a escrever a história do país, alinhada aos sonhos dessa nova geração”, descreve a ministra.

A ação estará concentrada nas redes sociais da Justiça Eleitoral, com o apoio dos tribunais regionais eleitorais (TREs) e a colaboração voluntária de artistas e influenciadores que falam diretamente com o público jovem. Entre eles, o DJ e produtor musical Alok e os comunicadores Mítico e Igão, do Podpah, um dos canais de maior sucesso da internet e muito consumido pelo público-alvo da campanha.

Apesar de o voto não ser obrigatório até os 18 anos, conforme prevê o artigo 14 da Constituição Federal, votar é um ato de cidadania — e estimular o exercício da cidadania é uma das missões da Justiça Eleitoral. Quem tem 15 anos e completará 16 até o dia 4 de outubro de 2026, data das próximas eleições, também já pode tirar o título para garantir a participação na maior festa da democracia.

Como proceder

Para fazer o alistamento eleitoral pela primeira vez, é preciso acessar o portal do TSE ou do TRE, clicar em “Serviços” e, depois, em “Autoatendimento Eleitoral”.

Em seguida, é necessário selecionar a opção “Título Eleitoral” e clicar em “Tire seu título eleitoral”. Depois, basta preencher as informações solicitadas e enviar os arquivos necessários:

foto do rosto;

selfie segurando, ao lado da face, o documento oficial de identificação;

cópia digitalizada ou foto do documento de identificação;

comprovante de residência atualizado.

O próximo passo é procurar o cartório eleitoral da sua região para fazer a foto digitalizada, coletar as impressões digitais e a assinatura digital.

Para finalizar o processo, basta baixar o aplicativo e-Título ou imprimir o documento pelo “Autoatendimento Eleitoral”.

Fonte: TSE