TSE participa do Seminário Mais Mulheres na Política, realizado pelo Senado

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) participa nesta segunda-feira (30), a partir das 14h, do seminário “Mais Mulheres na Política”. O evento realizado no Senado Federal vai promover, juntamente com parlamentares, representantes do Judiciário e personalidades de diversas áreas, debates sobre a ampliação de igualdade de gênero no país, especialmente na esfera política. O evento é uma iniciativa da liderança da Bancada Feminina e da Procuradoria da Mulher da Casa Legislativa, com o apoio da Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados e da comissão TSE Mulheres.

Segundo a líder da bancada, senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), o objetivo do evento é estimular a participação feminina na política e no processo eleitoral. “Representamos a maior parte do eleitorado nacional, mas a mulher tem que participar ainda mais da política”, destaca.

Para a assessora do Núcleo de Inclusão e Diversidade do TSE, Samara Pataxó, o seminário é importante para fomentar interesse das eleitoras brasileiras para a importância do voto feminino. De acordo com ela, essa será uma oportunidade para promover a interação entre poderes distintos (Legislativo e Judiciário) em prol de um objetivo comum, que é discutir ações e pensar em estratégias para ampliar a participação de mulheres na política, em busca de paridade representativa.

“A Justiça Eleitoral, como um todo, tem se voltado cada vez mais para esta temática, colaborando e incentivando a participação feminina, dentro dos seus limites e competências institucionais”, afirmou.

Uma das palestras será conduzida pela ministra do TSE e do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia. Além dela, parlamentares da Câmara, do Senado, personalidades e pesquisadoras do tema também debaterão obstáculos e soluções para a ampliação da participação feminina e igualdade de gênero.

Acesse a programação completa.

Sobre o Seminário

O Seminário Mais Mulheres na Política contará com três mesas temáticas. O primeiro ciclo de debates é sobre Mulher na Política, com discussões sobre paridade e participação feminina nas eleições. No segundo momento, o tema é Mulher nas Democracias, trazendo um panorama da participação política das mulheres em outros países e suas experiências. O último tema é o debate Mulher nas Eleições, no qual serão apresentadas formas de mobilização, organização e campanhas permanentes de consciência da realidade política, bem como o caminho estratégico para alcançar a igualdade de gênero na política.

Carta aberta

Antes do final do evento, está previsto o lançamento da Carta Aberta às Brasileiras. O documento será assinado pelas parlamentares do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para chamar todas as brasileiras a participarem do processo eleitoral.

