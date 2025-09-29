Trump ‘supervisor’ de Gaza, libertação de reféns, anistia ao Hamas: o ponto a ponto do plano dos EUA para o fim da guerra
Os Estados Unidos divulgaram um plano de encerrar a guerra na Faixa de Gaza nesta segunda-feira (29). Ao lado de Donald Trump, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que concorda com a proposta. Agora, o grupo terrorista Hamas precisa se manifestar.
A proposta prevê, entre vários pontos, a criação de um conselho internacional presidido por Trump, anistia a integrantes do Hamas que entregarem as armas e a possibilidade da criação de um Estado palestino.
Uma autoridade do Hamas disse à agência Reuters que vai analisar a proposta.
Entenda a proposta ponto a ponto, conforme comunicado divulgado pelos EUA:
🤝Condições para o fim imediato da guerra
Aceitação da proposta por ambas as partes;
Devolução de todos os reféns israelenses, vivos e mortos, em até 72 horas;
Israel não ocupará nem anexará Gaza;
Suspensão de todas as operações militares e retirada progressiva das forças israelenses conforme padrões e prazos acordados;
Congelamento das linhas de combate até a retirada completa.
🔁 Troca de reféns e prisioneiros
Após a devolução de todos os reféns israelenses, Israel libertará 250 prisioneiros palestinos com penas de prisão perpétua;
Também serão liberados 1.700 palestinos detidos após 7 de outubro de 2023, incluindo mulheres e crianças;
Para cada refém israelense falecido devolvido, serão entregues os restos mortais de 15 palestinos.
🛑 Anistia e passagem segura
Membros do Hamas que se comprometerem com a paz e entregarem suas armas receberão anistia;
Os membros do Hamas que desejarem deixar Gaza, segundo a proposta, terão passagem segura para outros países;
Em relação à população, ninguém será forçado a deixar Gaza: “Aqueles que desejarem sair poderão fazê-lo livremente e terão direito de retorno. Encorajaremos as pessoas a permanecer e lhes ofereceremos a oportunidade de construir uma Gaza melhor”.
🚑 Ajuda humanitária
Envio imediato de ajuda humanitária completa;
Reabilitação de infraestrutura básica: água, eletricidade, esgoto, hospitais, padarias;
Entrada de equipamentos para remoção de escombros e abertura de vias;
Distribuição feita por ONU, Crescente Vermelho e instituições neutras;
Abertura da passagem de Rafah conforme acordo anterior.
🏛️ Governança de transição
Gaza será administrada por um comitê palestino tecnocrático e apolítico;
Supervisão por um órgão internacional chamado “Conselho da Paz”, presidido por Trump;
Participação de especialistas internacionais e líderes como Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido;
Não foi divulgado se Israel fará parte do conselho presidido por Trump.
🛡️ Desmilitarização de Gaza
Hamas e outras facções não terão papel no governo;
Destruição de infraestrutura militar e terrorista, como os túneis subterrâneos usados pelo grupo;
Processo de desativação de armas supervisionado por monitores independentes.
🏳️ Caminho para o Estado Palestino
Reconstrução de Gaza e reformas da Autoridade Palestina como pré-condições;
Estabelecimento de diálogo entre Israel e palestinos para definir horizonte político;
Estabelecimento de processo baseado em tolerância e convivência pacífica.
💼 Plano econômico de reconstrução
Painel de especialistas desenvolverá plano de revitalização;
Criação de zona econômica especial com tarifas preferenciais;
Estímulo à permanência da população com oportunidades de trabalho e desenvolvimento;
Governança “moderna e eficiente voltada para atrair investimentos”.
🔒 Garantias de segurança
Parceiros regionais garantirão cumprimento das obrigações por Hamas e facções;
Implementação imediata da Força Internacional de Estabilização (ISF) em Gaza;
Treinamento e suporte às forças policiais palestinas;
Perímetro de segurança entre Israel e a Faixa de Gaza até que o território esteja estabilizado;
Cooperação com Jordânia e Egito;
Proteção de fronteiras e controle de entrada de munições.