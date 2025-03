Trump ordena ataque em grande escala contra rebeldes Houthis no Iêmen

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump ordenou uma operação militar “decisiva e contundente” contra rebeldes Houthis no Iêmen. Segundo ele, soldados americanos estão realizando ataques aéreos neste sábado (15) contra as bases do grupo.

Pelo menos nove civis morreram e nove ficaram feridos nos ataques dos EUA, de acordo com o Ministério da Saúde administrado pelos Houthis.

“Nossos bravos combatentes estão agora realizando ataques aéreos contra as bases terroristas, líderes e defesas de mísseis para proteger os ativos marítimos, aéreos e navais americanos e para restaurar a liberdade de navegação”, escreveu Trump em sua rede social.

Conforme o Washington Post, navios de guerra e jatos dos EUA lançaram ataques em todo o Iêmen, mirando radares, locais de defesa aérea e pontos de lançamento de drones.

Um vídeo obtido pela Reuters mostra fumaça na capital do país, Sana (veja acima). “As explosões foram violentas e sacudiram o bairro como um terremoto. Elas aterrorizaram nossas mulheres e crianças”, disse um dos moradores, que se identificou como Abdullah Yahia, à agência.