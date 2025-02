Trump oferece concessões a Putin antes de negociação sobre Ucrânia

O nome de Vladimir Putin está em alta antes das negociações entre EUA e Rússia que deve acontecer terça-feira (18) na Arábia Saudita sobre o fim da guerra na Ucrânia.

A administração de Donald Trump acabou com o isolamento internacional do presidente russo, destruiu a unidade ocidental no conflito e lançou dúvidas sobre até onde os EUA iriam para defender a Europa, sinalizando uma mudança impressionante em direção a Putin e para longe dos aliados tradicionais da América.

Com uma enxurrada de declarações conflitantes em suas primeiras incursões na Europa, os assessores do republicano também alimentaram preocupações de que o presidente dos EUA aceitará qualquer acordo com Putin — mesmo que seja ruim para a Ucrânia e um continente cujas fronteiras estão novamente ameaçadas pelo expansionismo russo.

Sugestões de que o governo americano excluirá aliados europeus das negociações de paz na Ucrânia — apesar de exigirem que eles forneçam garantias de segurança e tropas como parte de qualquer acordo para acabar com a guerra — também dispararam alarmes nas capitais do continente, com a França convocando líderes importantes para uma reunião de emergência em Paris nesta segunda-feira (17).

O líder americano também gerou temores de que o próprio governo ucraniano não faria parte das negociações cruciais para sua sobrevivência como nação depois que seu território foi invadido pelo vizinho, trazendo crimes de guerra, mortes de civis e destruição do território.

No domingo (16), Trump levantou a possibilidade de uma reunião com Putin “muito em breve”.

Ele disse a repórteres na Flórida: “Estamos avançando. Estamos tentando fazer a paz com a Rússia, Ucrânia, e estamos trabalhando muito duro nisso”.

Depois que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou no “Meet the Press” da NBC que ele “nunca aceitaria nenhuma decisão entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a Ucrânia“, o republicano deu uma vaga garantia de que estaria “envolvido”.