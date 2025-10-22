Trump instrui CIA a tomar medidas que podem levar à derrubada de Maduro na Venezuela, diz jornal

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara uma escalada das ações na costa da Venezuela que podem levar à queda do regime de Nicolás Maduro no país, segundo uma reportagem do jornal norte-americano “The Washington Post” publicada nesta quarta-feira (22).

De acordo com a reportagem, com base em fontes do governo norte-americano, as “operações secretas” da CIA que Trump autorizou na semana passada podem derrubar o governo Maduro.

Fontes do jornal que tiveram acesso ao documento confidencial no qual o presidente norte-americano autoriza as ações da CIA afirmaram que Trump pede “ações agressivas contra o governo venezuelano”.

“O documento não ordena explicitamente que a CIA derrube Maduro, mas autoriza medidas que podem levar a esse resultado, disseram pessoas familiarizadas com o assunto”, afirma a reportagem do Washington Post.

A escalada faria parte da ofensiva que o governo de Donald Trump tem travado no mar do Caribe, perto da costa da Venezuela, com o argumento de mirar traficantes de drogas a caminho dos Estados Unidos.

Uma frota composta por navios de guerra e caças já alvejou sete embarcações que, segundo Washington, transportavam drogas a caminho dos EUA. Trinta e duas pessoas morreram nas ofensivas. O governo venezuelano acusa os EUA de tentarem invadir o país a derrubar seu regime.