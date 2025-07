Trump é acusado por senadores democratas de ‘claro abuso de poder’ por tarifas ao Brasil

Senadores democratas enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contestando as tarifas de 50% impostas às importações do Brasil, nesta quinta-feira (24).

Os 11 parlamentares de oposição que assinam o documento encaminhado à Casa Branca acusam o republicano de “claro abuso de poder” e afirmam que ele está usando “a economia americana para interferir em favor de um amigo”, referindo-se ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Escrevemos para expressar sérias preocupações sobre o claro abuso de poder presente em sua recente ameaça de iniciar uma guerra comercial com o Brasil. (…) Interferir no sistema legal de uma nação soberana estabelece um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca cidadãos e empresas americanas em risco de retaliação”, apontam.

Os democratas, que são minoria no Senado americano, também argumentam que uma retaliação do Brasil aumentaria os custos de vários produtos para famílias e empresas americanas.

Destaca que o país importa mais de US$ 40 bilhões por ano do Brasil – sendo US$ 2 bi só de café – e que o comércio bilateral sustenta cerca de 130 mil empregos nos EUA.

Além disso, a aproximação crescente do Brasil e outros países com a China também é citada como uma grande preocupação:

“Usar todo o peso da economia americana para interferir nesses processos em favor de um amigo é um grave abuso de poder, enfraquece a influência dos EUA no Brasil e pode prejudicar nossos interesses mais amplos na região. (…) Uma guerra comercial com o Brasil também aproximaria o país da República Popular da China (RPC) em um momento em que os EUA precisam combater agressivamente a influência chinesa na América Latina”.

Nesta sexta-feira (25), uma comissão de senadores brasileiros embarca para os Estados Unidos, em busca de abrir um canal de negociações no território americano sobre o “tarifaço”.

No entanto, segundo o jornalista Valdo Cruz, a equipe do presidente Lula ouviu que Trump não autorizou o diálogo da Casa Branca com o Brasil.

Um dia antes, nesta quinta-feira, um novo ponto de polêmica foi adicionado aos embates entre os dois países. O encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, manifestou o interesse do governo norte-americano nos minerais críticos e estratégicos do Brasil.

Em discurso, Lula defendeu a soberania do Brasil sobre suas riquezas naturais e afirmou:

“Temos todo o nosso petróleo para proteger. Temos todo o nosso ouro para proteger. Temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger. E aqui ninguém põe a mão. Este país é do povo brasileiro”, disse o presidente.