Trump diz que vai taxar em mais 25% todo aço e alumínio do Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (11) que dobrará a tarifa planejada sobre todos os produtos de aço e alumínio vindos do Canadá para o país.

Isso vai elevar a taxa total para 50% somente para o aço e alumínio canadenses. Para as importações dos mesmos produtos vindas de outros países, continua valendo a taxa de 25% anunciada anteriormente por Trump. As tarifas sobre aço e alumínio começam a valer nesta quarta-feira (12).

A decisão, segundo o presidente, foi uma resposta à província de Ontário, que impôs uma tarifa de 25% sobre a eletricidade exportada para os EUA.

“Além disso, o Canadá deve imediatamente eliminar sua tarifa antiagricultores americanos de 250% a 390% sobre vários produtos lácteos dos EUA, algo há muito tempo considerado ultrajante. Em breve, declararei uma Emergência Nacional sobre Eletricidade na área ameaçada”, escreveu Trump.

Ele também ameaçou “aumentar substancialmente” as tarifas sobre automóveis importados do Canadá para os EUA em 2 de abril, caso outras tarifas abusivas e antigas não sejam eliminadas pelo governo canadense.

As tarifas sobre aço e alumínio

Trump assinou o decreto que impõe tarifas de 25% para todas as importações de aço e alumínio para o país há um mês, em 10 de fevereiro. As tarifas começam a valer já nesta quarta (12).

A medida, que pode atingir em cheio o setor de siderurgia de países como México, Canadá e Brasil, faz parte de uma das principais promessas de campanha de Trump: a taxação de produtos estrangeiros para priorizar a indústria norte-americana.

“Nossa nação precisa que o aço e o alumínio permaneçam na América, não em terras estrangeiras. Precisamos criar para proteger o futuro ressurgimento da manufatura e produção dos EUA, algo que não se vê há muitas décadas”, disse Trump à época do anúncio.

Hoje, cerca de 25% do aço usado nos EUA é importado, segundo o Departamento do Comércio, sendo a maior parte proveniente do Canadá. Além disso, metade do alumínio utilizado na maior economia do mundo também é importado sobretudo do seu país vizinho.

A decisão de sobretaxar o aço e o alumínio canadenses em mais 25% — totalizando uma tarifa de 50% — porém, é uma resposta política a novas taxas aplicadas pelo Canadá para a exportação de energia para estados americanos.

A província canadense de Ontário exporta energia para os estados americanos de Minnesota, Michigan e Nova York e decidiu aumentar em 25% os preços cobrados para a exportação.

A medida foi anunciada pelo novo primeiro-ministro do Canadá, Doug Ford, que afirmou que “não queria fazer isso” e que “sentia muito pelo povo americano”, culpando o presidente Trump pela decisão.

Esse é mais um capítulo na novela do tarifaço de Trump que desperta temores de uma guerra comercial com outros países.

Além das tarifas sobre produtos específicos, como o aço e alumínio, produtos agrícolas e veículos, Trump também anunciou a adoção de tarifas recíprocas contra todos os países e impôs taxas a mais para Canadá, México e China.

As tarifas de 25% sobre tudo que vem do Canadá e do México e de 10% a mais sobre tudo que vem da China foram anunciadas em 1° de fevereiro.

Após algumas negociações com os países, Trump adiou as cobranças sobre as importações canadenses e mexicanas por 30 dias, até 4 de março. O adiamento foi acordado com a condição de que os Canadá e México intensificassem as ações de segurança para impedir a entrada de fentanil e de imigrantes ilegais nos EUA.

Quando as tarifas entraram em vigor novamente, porém, o Canadá e o México ameaçaram retaliar os EUA e Trump recuou mais uma vez, dando um novo prazo de um mês para que os países continuassem suas ações nas fronteiras. Em troca, alguns dos produtos exportados para os EUA seriam isentos das taxas no período.