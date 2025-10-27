Trump diz que reunião com Lula foi ‘muito boa’, mas não garante acordo; brasileiro espera finalização nas próximas semanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (27) que a reunião com Lula foi “muito boa” e voltou a elogiar o presidente brasileiro —mas não garantiu necessariamente um acordo. Lula, por sua vez, afirmou esperar que um acordo comercial entre Brasil e EUA deve ser finalizado nas próximas semanas.

Trump chamou Lula de “muito vigoroso e impressionante” e desejou os parabéns a ele por seu aniversário de 80 anos nesta segunda.

“Tivemos uma reunião muito boa, vamos ver o que acontece. Não sei se alguma coisa vai acontecer, mas veremos. Eles gostariam de fazer um acordo. Vamos ver, agora mesmo eles estão pagando, acho que 50% de tarifa. E quero desejar feliz aniversário ao presidente, hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante”, afirmou Trump a repórteres durante voo para o Japão.

Por Redação g1

27/10/2025 07h31 Atualizado há 25 minutos

Encontro Lula-Trump: veja os próximos passos nas negociações do Brasil com os EUA

Perguntas e respostas sobre o encontro entre Lula e Trump

A fala de Trump ocorre após um encontro com o presidente Lula no domingo (26) em Kuala Lumpur, na Malásia, que marcou o início formal das negociações comerciais entre os dois países em busca de uma resolução às tarifas de 50% impostas pelos EUA a produtos brasileiros. Leia mais sobre o encontro abaixo.

As negociações comerciais entre representantes brasileiros e americanos iniciaram já nesta segunda-feira, logo após o encontro entre Lula e Trump. Segundo a repórter da Globo Raquel Krahenbuhl, uma cúpula brasileira de alto nível, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Economia, Fernando Haddad, irá a Washington na semana que vem para mais negociações.

Assim como Trump, Lula também demonstrou otimismo com o resultado da reunião e afirmou nesta segunda-feira: “Acho que vamos fazer um bom acordo”. Também disse que ligará para o presidente americano sempre que achar necessário ao longo das negociações. Horas antes, ele já havia dito que “se depender dele e de Trump, vai ter acordo”.

O presidente brasileiro também disse que entregou uma lista com as reivindicações brasileiras — que incluem o fim do tarifaço e das sanções a ministros do STF e ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha — e teve a impressão de que logo não haverá mais problema entre os dois países.

Esta foi a primeira vez que os líderes se encontraram oficialmente para conversar sobre as tarifas. Durante o encontro, Lula e Trump também conversaram sobre outros assuntos, como Bolsonaro, a China e a crise entre EUA e Venezuela.