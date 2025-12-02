Trump diz que qualquer país que trafique drogas para os EUA pode ser atacado

Trump estava falando sobre o combate ao narcotráfico. Ele acusou a Colômbia de manter fábricas para a produção de Cocaína e que as drogas são levadas para os Estados Unidos.

“Qualquer um que esteja fazendo isso e vendendo para dentro do nosso país está sujeito a ataque, não só a Venezuela”, disse.

“A Venezuela é muito ruim, provavelmente pior que a maioria, mas muita gente faz isso. Eles enviam assassinos para o nosso país.”

Dados de 2019 divulgados pela Administração para o Controle de Drogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês) apontam que a maior parte da cocaína que entra nos EUA vem da Colômbia, do Peru e da Bolívia.

Em setembro, o Departamento de Estado publicou uma lista para identificar os principais países de trânsito ou produtores de drogas ilícitas. Não necessariamente esses territórios enviam entorpecentes para os EUA. O Brasil não está na relação. Confira a seguir:

Afeganistão

Bahamas

Belize

Bolívia

Birmânia

China

Colômbia

Costa Rica

República Dominicana

Equador

El Salvador

Guatemala

Haiti

Honduras

Índia

Jamaica

Laos

México

Nicarágua

Paquistão

Panamá

Peru

Venezuela