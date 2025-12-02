Trump diz que qualquer país que trafique drogas para os EUA pode ser atacado
Trump estava falando sobre o combate ao narcotráfico. Ele acusou a Colômbia de manter fábricas para a produção de Cocaína e que as drogas são levadas para os Estados Unidos.
“Qualquer um que esteja fazendo isso e vendendo para dentro do nosso país está sujeito a ataque, não só a Venezuela”, disse.
“A Venezuela é muito ruim, provavelmente pior que a maioria, mas muita gente faz isso. Eles enviam assassinos para o nosso país.”
Dados de 2019 divulgados pela Administração para o Controle de Drogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês) apontam que a maior parte da cocaína que entra nos EUA vem da Colômbia, do Peru e da Bolívia.
Em setembro, o Departamento de Estado publicou uma lista para identificar os principais países de trânsito ou produtores de drogas ilícitas. Não necessariamente esses territórios enviam entorpecentes para os EUA. O Brasil não está na relação. Confira a seguir:
Afeganistão
Bahamas
Belize
Bolívia
Birmânia
China
Colômbia
Costa Rica
República Dominicana
Equador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Índia
Jamaica
Laos
México
Nicarágua
Paquistão
Panamá
Peru
Venezuela