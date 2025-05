Trump diz que Putin está brincando com fogo; Rússia reage e fala em 3ª Guerra Mundial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (27) que o presidente russo, Vladimir Putin, está “brincando com fogo”.

“O que Vladimir Putin não entende é que, se não fosse por mim, muitas coisas realmente ruins já teriam acontecido com a Rússia — e quero dizer REALMENTE RUINS. Ele está brincando com fogo!”, escreveu Trump.

A Rússia reagiu às declarações de Trump poucas horas depois. Em uma rede social, o principal responsável pela segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, mencionou diretamente o risco de uma Terceira Guerra Mundial.

“Sobre as palavras de Trump, dizendo que Putin está ‘brincando com fogo’ e que ‘coisas realmente ruins’ podem acontecer à Rússia. Eu só conheço uma COISA REALMENTE RUIM — a Terceira Guerra Mundial. Espero que Trump entenda isso!”, afirmou.

A troca de ameaças acontece após bombardeios massivos da Rússia contra a Ucrânia, que bateram recordes nos últimos dias.

Na madrugada de domingo (25), 367 drones e mísseis foram lançados contra o território ucraniano — o maior ataque aéreo dos mais de três anos de guerra. Já na madrugada de segunda-feira (26),

Trump já havia chamado Putin de “louco” no fim de semana, após o ataque de domingo. O presidente americano disse conhecer o líder russo, mas que “algo aconteceu” com ele.

Em abril, o presidente americano fez uma cobrança direta a Moscou, dizendo “Vladimir, PARE!”, após outro bombardeio a Kiev, capital da Ucrânia. Até então, esta havia sido a manifestação mais dura contra Putin desde que Trump reassumiu a Casa Branca, em janeiro.

A fala desta terça-feira é mais uma demonstração do desalinhamento entre o que Trump deseja para a guerra na Ucrânia e as ações da Rússia. O presidente americano prometeu várias vezes que era capaz de encerrar o conflito “em 24 horas”, mas as negociações com ambos os lados se mostraram mais difíceis do que o esperado.ocorreu o maior bombardeio com drones desde o início do conflito: 355 artefatos foram usados de uma só vez.