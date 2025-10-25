Trump diz que pode reduzir tarifas sobre o Brasil ‘nas circunstâncias certas’ e prevê encontro com Lula

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que poderia considerar a redução das tarifas sobre o Brasil, mas “sob as circunstâncias certas”. Além disso, confirmou que vai se encontrar com Lula neste domingo (26), na Malásia.

“Acredito que sim”, disse Trump a repórteres a bordo do avião da Força Aérea dos EUA quando questionado sobre o encontro com Lula. Durante o embarque para a Ásia, outro repórter perguntou se ele reduziria as tarifas sobre o Brasil. “Sob as circunstâncias certas”, respondeu o presidente americano.

Lula e Trump participarão de reuniões com líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), aproveitando a cúpula para discutir temas econômicos e comerciais bilaterais.

Esse será o primeiro encontro oficial entre Lula e Trump desde o início da crise provocada pelo tarifaço de 50% aplicado pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. E também desde que Trump assumiu a presidência do país norte-americano.

Na tarde deste sábado, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse também que Trump deve explorar maneiras de resolver questões bilaterais, incluindo o comércio.

“Achamos que, a longo prazo, é benéfico para o Brasil nos tornar seu parceiro de escolha e comércio, em vez da China”, disse Rubio a repórteres, viajando em seu avião entre Israel e Catar, a caminho da reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático.

Por Redação g1

25/10/2025 01h12 Atualizado há 49 minutos

👉🏽Há expectativa de que o encontro sirva para reorganizar a relação bilateral, abalada desde o anúncio do tarifaço americano sobre produtos brasileiros.

Os dois líderes vêm se aproximando desde setembro. Durante a Assembleia das Nações Unidas, Lula e Trump se cruzaram e afirmaram ter tido uma “boa química”.

Além disso, no início deste mês os dois conversaram por cerca de 30 minutos em uma ligação intermediada pelas diplomacias dos dois países.

Durante essa conversa, Lula solicitou a Trump a revogação das sanções contra autoridades brasileiras e pediu a retirada de uma sobretaxa de 40% para entrada de produtos brasileiros nos EUA, em vigor desde agosto.