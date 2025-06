Trump diz que Israel e Irã violaram acordo de cessar-fogo

CNN Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (24), que tanto Israel, quanto o Irã violaram o acordo de cessar-fogo, anunciado por ele na noite de segunda-feira (23).

A declaração foi feita aos repórteres antes da partida do presidente para a cúpula da OTAN em Haia.

Pouco depois, em uma publicação na rede social Truth Social, o presidente americano afirmou que Israel não atacará o Irã e o acordo continuava em vigor.

“Todos os aviões retornarão e voltarão para casa, enquanto fazem um ‘aceno de avião’ amigável para o Irã. Ninguém se machucará, o cessar-fogo está em vigor!”, disse Trump em uma publicação no Truth Social.

Ele disse aos repórteres que “não estava feliz” com nenhum dos lados por violar a trégua, particularmente com Israel, que, segundo ele, “desistiu” logo após concordar com ela.

“Não estou satisfeito com Israel. Sabe, quando digo ‘ok, agora você tem 12 horas’, você não sai na primeira hora, simplesmente larga tudo o que tem, então não estou satisfeito com eles. Também não estou satisfeito com o Irã”, expressou.

Trump ainda firmou que os dois países “lutam tanto e com tanta força que não sabem o que estão fazendo.”

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou ter ordenado aos militares que realizassem novos ataques contra alvos em Teerã em resposta ao que ele chamou de mísseis iranianos disparados em uma “violação flagrante” do cessar-fogo.

O Irã negou ter lançado qualquer míssil e afirmou que os ataques israelenses continuaram por uma hora e meia além do horário previsto para o início do cessar-fogo.

Alerta dos EUA

Trump alertou Israel para não lançar mais bombas contra o Irã, pois isso seria uma violação do cessar-fogo que ele está tentando negociar entre os dois países.

“Israel. Não jogue essas bombas. Se fizer isso, será uma violação grave. Traga seus pilotos para casa, agora!”, escreveu o presidente em uma publicação em suas redes sociais logo após deixar a Casa Branca.