O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23) que vê um relacionamento muito bom entre os Estados Unidos e a China, e que espera que o gigante asiático possa ajudar a acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia.

“Eles têm muito poder sobre essa situação”, declarou Trump durante pronunciamento no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, do qual participou por videoconferência. “Espero que possamos trabalhar juntos e acabar com isso.”

Trump diz que espera que a China possa ajudar a acabar com guerra da Rússia

Presidente falou sobre o tema durante discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos

Maureen Chowdhuryda Reuters , Davos

23/01/2025 às 14:14

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responde a perguntas em painel no Fórum Econômico Mundial em Davos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responde a perguntas em painel no Fórum Econômico Mundial em Davos. • Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23) que vê um relacionamento muito bom entre os Estados Unidos e a China, e que espera que o gigante asiático possa ajudar a acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia.

“Eles têm muito poder sobre essa situação”, declarou Trump durante pronunciamento no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, do qual participou por videoconferência. “Espero que possamos trabalhar juntos e acabar com isso.”

Entenda a guerra entre Rússia e Ucrânia

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e entrou no território por três frentes: pela fronteira russa, pela Crimeia e por Belarus, país forte aliado do Kremlin. Forças leais ao presidente Vladimir Putin conseguiram avanços significativos nos primeiros dias, mas os ucranianos conseguiram manter o controle de Kiev, ainda que a cidade também tenha sido atacada. A invasão foi criticada internacionalmente e o Kremlin foi alvo de sanções econômicas do Ocidente.

Em outubro de 2024, após milhares de mortos, a guerra na Ucrânia entrou no que analistas descrevem como o momento mais perigoso até agora.As tensões se elevaram quando o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou o uso de um míssil hipersônico de alcance intermediário durante um ataque em solo ucraniano. O projétil carregou ogivas convencionais, mas é capaz de levar material nuclear.

O lançamento aconteceu após a Ucrânia fazer uma ofensiva dentro do território russo usando armamentos fabricados por potências ocidentais, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a França.

A inteligência ocidental denuncia que a Rússia está usando tropas da Coreia do Norte no conflito na Ucrânia. Moscou e Pyongyang não negam, nem confirmam o relato.

O presidente Vladimir Putin, que substituiu seu ministro da Defesa em maio, disse que as forças russas estão avançando muito mais efetivamente – e que a Rússia alcançará todos os seus objetivos na Ucrânia, embora ele não tenha dado detalhes.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse acreditar que os principais objetivos de Putin são ocupar toda a região de Donbass, abrangendo as regiões de Donetsk e Luhansk, e expulsar as tropas ucranianas da região de Kursk, na Rússia, das quais controlam partes desde agosto.