Trump diz que conversa com Lula foi ‘muito boa’ e abre possibilidade de encontro entre os dois no Brasil e nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que falou por videoconferência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (6), disse que a ligação foi “muito boa” e que gostou da conversa.

O norte-americano afirmou também que os dois farão um encontro “em um futuro não muito distante” e que a reunião presencial deve ocorrer “tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos”.

“Nesta manhã, eu fiz uma chamada telefônica muita boa com o presidente Lula, do Brasil. Nós discutimos muitas coisas, mas a conversa focou principalmente na economia e no comércio entre os dois países”, declarou o norte-americano. “Nós teremos novas discussões e nos reuniremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu gostei da ligação telefônica — nossos países irão muito bem juntos!”.