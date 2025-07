Trump diz não ser amigo de Bolsonaro, mas volta a criticar investigação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (15) que não é amigo de Jair Bolsonaro, mas voltou a criticar a investigação sobre tentativa de golpe contra o ex-presidente brasileiro.

“O presidente Bolsonaro não é um homem desonesto. Ele ama o povo do Brasil. Ele lutou muito pelo povo do Brasil. Ele negociou acordos comerciais contra mim pelo povo do Brasil e foi muito duro”, comentou Trump a repórteres.

“Eu acredito que é uma caça às bruxas e não deveria estar acontecendo. Não é que… olha, ele não é como um amigo meu, ele é alguém que eu conheço. E eu o conheço como um representante de milhões de pessoas. Os brasileiros são ótimas pessoas”, adicionou.

“E ele [Bolsonaro] ama o país e lutou muito por essas pessoas, e eles querem colocá-lo na cadeia. Eu acho que é uma caça às bruxas e acho muito lamentável. Ninguém está feliz com o que o Brasil está fazendo porque Bolsonaro era um presidente respeitado”, adicionou.