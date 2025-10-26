Trump cobra do governo Trump compensação equivalente a R$ 1,2 bilhão por investigações contra ele, diz jornal
Segundo o 'New York Times', a situação não tem paralelo na história dos EUA, e especialistas apontam graves dilemas éticos. Muitos dos funcionários do Departamento de Justiça responsáveis por aprovar os pagamentos foram indicados pelo republicano e atuaram como advogados do presidente.
Por Redação g1
O presidente dos EUA, Donald Trump, está cobrando US$ 230 milhões (o equivalente a R$ 1,238 bilhão) do Departamento de Justiça em compensação pelas investigações federais que o tinham como alvo durante o governo anterior, do democrata Joe Biden.
As informações são do jornal “The New York Times”, o qual afirma que “a situação não tem paralelo na história dos EUA”.
Especialistas entrevistados pela reportagem apontam também que a situação impõe graves dilemas éticos, já que os funcionários do Departamento de Justiça que teriam de aprovar tais pagamentos foram indicados por Trump ou por seus aliados, e muitos deles trabalharam como advogados de defesa do presidente antes de ele voltar à Casa Branca.
Donald Trump em pronunciamento na Casa Branca, em 15 de outubro de 2025 — Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
O relatório do procurador especial Robert Mueller concluiu que não há provas de que Trump cometeu o crime de conspiração, associando-se a Moscou — mas não o isenta da possibilidade de ter cometido outro crime, o de obstrução de justiça. Trump não chegou a ser acusado.
O outro caso tem relação com uma operação de busca e apreensão conduzida pelo FBI em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, em 2022. Na época, os agentes recolherem mais de 20 caixas com mais de 100 documentos com marcações de “confidencial” a “ultra secreto” em depósitos e até em um banheiro do local.