Trump chama Brasil de ‘péssimo parceiro comercial’ e processo contra Bolsonaro de ‘execução política’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira 14 que o Brasil é um “péssimo parceiro comercial” e classificou o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro como “execução política”. A declaração foi feita durante conversa com jornalistas na Casa Branca.

Ao ser questionado sobre tarifas aplicadas a países da América Latina e a aproximação deles com a China, Trump disse: “O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas — como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito, muito maiores do que as que nós cobramos, e, basicamente, nós nem estávamos cobrando nada. (…) Eles cobram tarifas enormes e tornaram tudo muito difícil de fazer. Então, agora estão sendo cobrados 50% de tarifas, e não estão felizes, mas é assim que funciona”.

Segundo o Washington Post, houve “desconforto” no Departamento de Estado sobre a redação do texto relativo ao Brasil, com alegações de que “o processo foi indevidamente politizado” em comparação a anos anteriores.

Em 2024, o relatório da gestão Joe Biden considerou as eleições presidenciais brasileiras livres e justas, citando apenas casos de assédio eleitoral, tentativas de interferência de organizações criminosas e aumento de inspeções da Polícia Rodoviária Federal em ônibus no Nordeste durante o pleito de 2022.