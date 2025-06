Trump chama ataque do Irã contra base americana no Catar de ‘fraco’ e agradece por aviso prévio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (23) que o Irã deu uma “resposta muito fraca” ao bombardeio americano contra instalações nucleares iranianas no fim de semana. Por outro lado, ele agradeceu a Teerã por ter avisado da ação com antecedência.

Em uma rede social, Trump afirmou que o Irã disparou 14 mísseis contra uma base americana no Catar. Segundo ele, 13 foram interceptados. O último caiu em uma região que não oferecia riscos, de acordo com o presidente.

“Fico feliz em informar que nenhum americano foi ferido, e quase nenhum dano foi causado”, publicou na Truth Social.

Mais cedo, a imprensa internacional informou que o Irã havia entrado em contato com autoridades dos EUA e do Catar com antecedência para comunicar o ataque.

Trump confirmou a informação e agradeceu a Teerã pelo aviso. Segundo ele, a comunicação permitiu que o bombardeio não deixasse vítimas. Ele indicou esperar que não haja novos atos de hostilidade.

“Talvez o Irã agora possa caminhar rumo à paz e à harmonia na região, e incentivarei com entusiasmo que Israel faça o mesmo”, escreveu.

Autoridades do Irã afirmaram sob condição de anonimato que o aviso com antecedência foi feito para evitar baixas de civis, segundo o jornal The New York Times. Ao mesmo tempo, o país pode conduzir uma operação que desse uma resposta militar simbólica aos EUA.

Os iranianos descreveram isso como uma estratégia semelhante à de 2020, quando o Irã avisou o Iraque antes de lançar mísseis balísticos contra uma base americana no país, após o assassinato de seu principal general.