Trump assina decreto com regras para venda do TikTok nos EUA e diz ter aval de Xi Jinping

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (25) uma ordem executiva que declara que seu plano de vender a operação do TikTok nos EUA para investidores americanos deve seguir os requisitos da lei de 2024 que exige a venda do aplicativo para evitar seu banimento.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que a nova empresa será avaliada em cerca de US$ 14 bilhões.

“Houve alguma resistência do lado chinês, mas o fundamental que queríamos alcançar é manter o TikTok em operação, mas também queríamos garantir a proteção da privacidade dos dados dos americanos, conforme exigido por lei”, disse Vance.

Trump afirmou que o presidente da China, Xi Jinping, aprovou o acordo para a venda da rede social. “Falei com o presidente Xi. Tivemos uma boa conversa, contei a ele o que estávamos fazendo, e ele disse para prosseguirmos”.

O presidente americano disse que Michael Dell, Rupert Murdoch e “provavelmente quatro ou cinco investidores de classe mundial” farão parte do acordo.

O republicano já tinha adiado para 16 de dezembro o prazo para a venda da operação americana do TikTok, que tem 170 milhões de usuários nos EUA.