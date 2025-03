O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (26) que os Estados Unidos vão impor taxas de 25% sobre todos os carros importados no país.

Trump anuncia tarifas de 25% sobre carros importados nos EUA

‘Começamos com uma base de 2,5%, que é onde estamos agora, e vamos para 25%’, afirmou o republicano, sem detalhar a medida.

Por Redação g1

26/03/2025 18h47 Atualizado há 4 minutos

O presidente dos EUA, Donald Trump, em 25 de março de 2025 — Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

O presidente dos EUA, Donald Trump, em 25 de março de 2025 — Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (26) que os Estados Unidos vão impor taxas de 25% sobre todos os carros importados no país.

“O que vamos fazer é aplicar uma tarifa de 25% para todos os carros que não são fabricados nos EUA”, disse Trump. “Começamos com uma base de 2,5%, que é onde estamos agora, e vamos para 25%.”

O republicano também incentivou, em evento no Salão Oval, que as empresas passem a produzir dentro do país. “Se você fabricar seu carro nos EUA, não haverá tarifa”, disse.

Segundo Trump, o dono da Tesla, Elon Musk, não o aconselhou sobre tarifas automotivas, e as novas taxas anunciadas podem ser “neutras” ou “até mesmo boas” para a fabricante de veículos elétricos. “Ele [Musk] nunca me pediu um favor”, disse o republicano.

Em fevereiro, Trump já havia adiantado que as taxas para veículos poderiam ser de “cerca de 25%”. Na ocasião, ele tinha estabelecido o dia 2 de abril como prazo para confirmar a imposição da cobrança.

A taxa sobre veículos, que ainda não tem data confirmada para entrar em vigor, é anunciada poucos dias antes do início da aplicação de tarifas recíprocas e setoriais, uma promessa do republicano para a próxima quarta-feira (2).

No último dia 12 de março, começaram a valer as cobranças de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio nos EUA, independentemente da origem.

São tarifas que atingem em cheio o setor siderúrgico de grandes parceiros comerciais do país, como o Canadá e o México. O Brasil, que ocupa o posto de segundo maior fornecedor de aço dos norte-americanos, também é impactado.

Também neste mês, Trump ameaçou tarifar em 200% todos os vinhos e outros produtos alcoólicos que saíssem da União Europeia caso o bloco não removesse sua taxa de 50% sobre o uísque norte-americano.

Segundo Trump, a aplicação de tarifas visa lidar com déficits comerciais e problemas nas fronteiras, como a travessia de migrantes sem documentos e o tráfico de fentanil. Ele também afirmou que irá impor taxas de 25% sobre a União Europeia, mas não detalhou quando isso acontecerá.

Medidas como o aumento de tarifas de importação e a política anti-imigração de Trump podem gerar mais inflação nos EUA. Além disso, a renúncia de impostos para favorecer as empresas norte-americanas é vista como um risco para as contas públicas do país.

Esses fatores indicam que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) terá mais dificuldade em controlar a inflação, o que pode levar a instituição a manter seus juros elevados por mais tempo. Juros maiores elevam a rentabilidade dos títulos públicos dos EUA, considerados os mais seguros do mundo, o que aumenta o fluxo de investimentos nesses ativos e favorece o dólar.

No Brasil, a fuga de capital e a consequente valorização da moeda americana devem fazer com que o Banco Central (BC) continue elevando a Selic, taxa básica de juros, hoje em 14,25% ao ano, impactando negativamente a atividade econômica brasileira.

Além disso, o Brasil e o mundo também podem ser afetados por uma desaceleração da economia norte-americana e de outros países envolvidos na crescente guerra comercial, como a China e a União Europeia.