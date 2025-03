TRT-RN leiloa cinco apartamentos no bairro de Lagoa Nova, terrenos na praia e 9.200 garrafas de vodka

Cinco apartamentos do Residencial Luiz Cavalcanti, no bairro de Lagoa Nova, em Natal, serão leiloados nesta sexta-feira (21), a partir das 9h, no primeiro leilão de 2025 promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (RN).

Cada imóvel está avaliado em R$ 433 mil no primeiro leilão e 50% no segundo leilão (R$ 216 mil). Os interessados poderão apresentar lances presenciais ou online no site do leiloeiro ( www.mnleilao.com.br/show/123 ).

Além desses imóveis, serão leiloados mais de 80 lotes de bens penhorados pelas Varas do Trabalho da capital e do interior, entre casas, apartamentos, propriedades rurais, terrenos na praia, prédios comerciais e residenciais, além de máquinas, veículos e equipamentos industriais.

O leilão ocorrerá no auditório do Depósito Judicial do TRT-RN (Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1735-1783, bairro Morro Branco). A juíza Stella Paiva de Autran Nunes, coordenadora da Central de Apoio à Execução do TRT-RN, vai conduzir o leilão.

Bens

De acordo com o Edital, estarão no leilão, casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos em Lagoa Nova, Ponta Negra, San Vale, em Natal, e no Condomínio Bosque do Coqueiral, em Pium, além de vários lotes na zona urbana de Parnamirim.

Também serão leiloados, uma área de 153 mil m² na Praia de Pititinga, vários lotes no Condomínio Palm Springs, na praia de Muriú, uma granja em Monte Alegre e outra em Macaíba, vários lotes um condomínio na praia de Tibau do Sul, uma fazenda com 37,9 hectares em São José de Mipibu e uma área de 268 hectares em Parazinho, na região do Mato Grande.

Os destaques, entre os bens penhorados pelas Varas do Trabalho de Mossoró, são uma área de 113 mil m² na Volta da Morfina, 16 hectares de área rural em Apodi e uma outra medindo 271 ha entre Mossoró e Grossos.

Além de imóveis e automóveis, o TRT-RN também leiloará equipamentos penhorados, como um tanque de aço para acondicionamento de bebida, com capacidade de armazenamento de 40 mil litros, e 772 caixas com doze garrafas de vodka cada.

Como participar?

1º Leilão de 2025 do TRT-RN

Data: Sexta-feira (21 de março) – 9h

Local: Depósito Judicial do TRT-RN.

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1735-1783, bairro Morro Branco, Natal

Inscrição: www.mnleilao.com.br/show/123