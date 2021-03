TRT-RN chega ao Dia da Mulher com mais juízas e presidência feminina

Neste dia Internacional da Mulher (8 de março), a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte está, mais uma vez, sendo comandada por uma mulher: a desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro.

Decana do TRT-RN, a desembargadora já comandou a direção da Justiça do Trabalho potiguar, de 1998 a 1999, quando marcou a história da instituição sendo a primeira mulher a ser presidente do Tribunal do Trabalho do RN.

Após o pioneirismo da atual presidente, o TRT potiguar já foi dirigido por mais três mulheres, dentre as quais, a desembargadora aposentada Maria de Lourdes Alves Leite, a desembargadora Joseane Dantas dos Santos e a desembargadora Auxiliadora Rodrigues.

Atualmente, a instituição conta com mais mulheres no comando das Varas do Trabalho. São 24 magistradas que atuam no primeiro grau na capital e no interior do Estado, enquanto o número de magistrados é de 22.

Entre os substitutos, são 14 juízas para nove juízes. Quando são analisados apenas os que já são titulares, o número chega a 13 magistrados para 10 magistradas.

No segundo grau, o número de desembargadores ainda supera o de desembargadoras no Tribunal com sete magistrados para três magistradas.

No universo de servidores e servidoras do TRT-RN, a quantidade de homens ainda supera a de mulheres sendo 413 servidores e 255 servidoras.