Trio suspeito de planejar roubos a bancos é preso com explosivos no interior do RN

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrantes nesta segunda-feira (13) suspeitos pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. Com o trio, preso na cidade de Bom Jesus, no interior do Rio Grande do Norte, foram apreendidos artefatos explosivos.

Segundo investigações da Polícia Civil, o trio é integrante de uma organização criminosa atuante no estado, que utilizaria dos artefatos apreendidos para furtar ou roubar agências bancárias. Foram encontrados quatro peças de explosivos em Metalon, um tipo de aço de carbonos, e outra peça explosiva em material plástico.

Na ação, os policiais também apreenderam uma balança de precisão, duas porções médias de cocaína, 46 porções de maconha, dois kits RONI para pistola, um revólver artesanal de calibre 38, duas pistolas 9 mm, nove munições calibre 12, onze munições de calibre 38, 122 munições 9mm, e uma espingarda artesanal.

Os dois homens e a mulher foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.