Trio do Brasileirão integra a pré-lista de Ancelotti na Seleção

A pré-lista de Carlo Ancelotti tem mais três nomes confirmados. Alan Patrick, Alex Telles e Igor Jesus integram os jogadores observados pelo técnico italiano antes da primeira convocação.

Além dos citados, outros cinco times do Campeonato Brasileiro já estavam cientes de que poderiam ter convocados para a Seleção Brasileira. São eles: Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Santos e São Paulo.

Ao todo, 15 nomes já foram divulgados pela reportagem do CNN Esportes. No total, 50 integram a lista prévia, enviada à Fifa no último domingo (18), enquanto apenas 23 serão convocados.

A primeira convocação de Ancelotti será na próxima segunda-feira (26).

Veja os nomes que estão na pré-lista de Ancelotti

Alan Patrick (Internacional)

Alexsandro (Lille)

Alex Sandro (Flamengo)

Alex Telles (Botafogo)

Antony (Real Betis)

Andrey Santos (Strasbourg)

Caio Henrique (Monaco)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Flamengo)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gerson (Flamengo)

Igor Jesus (Botafogo)

Hugo Souza (Corinthians)

Léo Ortiz (Flamengo)

Neymar (Santos)

Pedro (Flamengo)

Oscar (São Paulo)

Wesley (Flamengo)