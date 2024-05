Tribunal de Justiça do RN elege juiz Ricardo Procópio como novo desembargador

O juiz Ricardo Procópio Bandeira de Melo, de 61 anos, foi eleito novo desembargador da Corte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN). Ele foi primeiro lugar na lista tríplice para membro efetivo do TJRN após votação do colegiado nesta quinta-feira (23). O juiz vai tomar posse nesta sexta (24).

Ricardo Procópio Bandeira de Melo foi primeiro lugar entre seis juízes inscritos para promoção pelo critério de merecimento. Ele ocupará a vaga deixada pelo desembargador Gilson Barbosa.

Em segundo e terceiro lugares ficaram os juízes Francisco Seráphico da Nóbrega e Eduardo Bezerra de Medeiros.

“Enxergo o Tribunal, pela sua história centenária, como última palavra em todos os conflitos, no estado. A responsabilidade de integrar esta Corte é muito grande. Serei um aprendiz permanente, aprenderei muito com os demais magistrados desta Casa”, disse o novo desembargador.

Para a pontuação total foram somados os pontos referentes aos critérios de Desempenho, Produtividade, Presteza e Aperfeiçoamento de cada candidato.

Quem é o novo desembargador do TJRN?

Natalense, Ricardo Procópio foi juiz do Pleno do TRE no biênio 2010-2012, onde também atuou como ouvidor daquele Regional. Nesta esfera, em primeira instância, atuou nas Zonas Eleitorais de Touros, Apodi, Jardim do Seridó, Ceará-Mirim, além de Natal, na 4ª zona Eleitoral.

Atualmente é juiz titular da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública.

Ricardo Ingressou na magistratura em 1993, após aprovação em concurso público para juiz substituto. Foi magistrado nas comarcas de Touros, Apodi, Jardim do Seridó, Ceará-Mirim e Natal.