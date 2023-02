Tribunal de Justiça do RN abre edital para concurso público

A edição do Diário da Justiça Eletrônico de 23 de fevereiro, tornou público os editais de abertura do Concurso Público para provimento de 229 vagas para servidor do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, com as respectivas normas para sua realização.

As inscrições serão feitas entre os dias 6 de março e 6 de abril de 2023, no site da banca Fundação Getúlio Vargas.

A taxa de inscrição varia de R$ 85,00 a R$ 110,00, a depender do cargo escolhido.

De acordo com o documento, as vagas são destinadas a diferentes regiões, como: Natal, Leste Potiguar, Oeste Potiguar, Central Potiguar e Agreste Potiguar.

