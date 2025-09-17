Tribunal de Contas do RN cria comissão para organizar concurso público

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN) publicou uma portaria criando uma comissão especial responsável pelo planejamento e execução de um novo concurso público. Os últimos editais do órgão foram lançados há 10 anos, em 2015.

A nova concorrência deverá garantir ocupação de cargos efetivos do quadro permanente de pessoal da instituição. O possível número de vagas e o prazo para lançamento do edital não foram informados até a última atualização desta reportagem.

De acordo com a portaria, a Comissão será presidida pelo conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, presidente do TCE-RN, e terá como vice o procurador do Ministério Público de Contas, Thiago Martins Guterres.

Além deles, compõem o grupo: Leonardo Medeiros Júnior, consultor-geral do TCE; Marcelo Bergantin Oliveros, secretário de Controle Externo; e Marcelo Santos de Araújo, diretor de Tecnologia da Informação.

Entre as atribuições da Comissão estão:

Planejar e coordenar as etapas do concurso;

Definir o perfil dos cargos, os tipos de prova e os critérios de avaliação;

Elaborar o conteúdo programático;

Publicar o edital e demais comunicados relacionados ao certame.

O colegiado também poderá convidar servidores para auxiliar nos trabalhos.

A portaria estabelece que todos os integrantes devem manter sigilo sobre as informações relacionadas ao concurso e prevê a substituição de qualquer membro que tenha parentes até o terceiro grau inscritos no processo seletivo.

Os últimos concursos do TCE ocorreram em 2015: um deles com duas vagas para auditor (atualmente o cargo é chamado conselheiro substituto) e o outro com 16 vagas para diferentes cargos de nível superior.