PMs do Ceará são alvos de operação da Polícia Civil em Mossoró

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (25), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou a “Operação Desvirtuados”, coordenada pela 15ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP/Mossoró) e pela Delegacia de Furtos e Roubos (DEFUR/Mossoró). Ao todo, mais de 20 policiais civis participaram da ação, que teve como alvos três policiais militares da ativa do Estado do Ceará.

Na oportunidade, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça potiguar. A operação decorre da investigação de um roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e concurso de agentes, ocorrido no dia 20 de maio deste ano, no bairro Alto do Sumaré, em Mossoró, além de um homicídio praticado no mesmo dia no bairro Abolição 5 e, ainda, disparos de arma de fogo contra estabelecimentos comerciais e residenciais no abolição 4, também em Mossoró/RN.

A ação contou com apoio operacional das 10ª e 16ª DHPPs de Mossoró, da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC/Mossoró), da Divisão de Polícia Civil do Oeste (DIVIPOE/Mossoró), da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD/Mossoró), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A Polícia informou que outros detalhes serão divulgados em breve.