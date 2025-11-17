Três homens são presos após homicídio em lanchonete no Abolição I

Três homens foram presos pela Polícia Militar de Mossoró na noite deste domingo (16), momentos após assassinarem um desafeto. O crime ocorreu nos fundos do Restaurante Germano, no bairro Abolição I. A vítima, identificada como Pedro Alison de Souza, foi executada dentro de uma lanchonete.

Equipes da ROCAM passavam pela área no exato momento da ação criminosa e flagraram os suspeitos. O veículo utilizado pelo trio foi interceptado e os três homens receberam voz de prisão ainda nas proximidades.

Os detidos apresentavam ferimentos sofridos durante a ocorrência e foram levados ao hospital para atendimento médico. Em seguida, todos foram conduzidos à Delegacia de Plantão para os procedimentos legais.

A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações.