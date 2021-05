Três editais abertos no RN são oportunidades para artistas e produtores culturais

Diante das muitas dificuldades enfrentadas pelos fazedores de cultura por conta da pandemia, artistas e produtores culturais têm a oportunidade de apresentar até o final deste mês projetos em três editais abertos no Rio Grande do Norte. Os valores que variam entre R$ 5 mil e R$ 300 mil, mas todos são direcionados somente a pessoas jurídicas.

POTIGÁS

O edital “Natural Como Fazer o Bem”, da Companhia Potiguar de Gás (Potigás), segue aberto até o dia 07 de maio, as cotas são de R$ 5 mil; R$ 15 mil e R$ 20 mil e contempla projetos nas áreas de Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social e Meio ambiente. Os proponentes a este certame têm que ser obrigatoriamente pessoas jurídicas. O ponto negativo é que os projetos terão que ser executados às custas do executor que reunirá as notas fiscais e recibos, apresenta à empresa que restitui os valores em até 20 dias após a apresentação dos documentos. Os projetos devem ser executados até 30 de novembro.

Confira o edital na íntegra no link abaixo:

https://www.potigas.com.br/public/natural

SEBRAE

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (SEBRAE/RN) lançou esta semana a Chamada Pública para seleção de projetos dos segmentos: artesanato, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, dança, literatura e música. É o edital “Economia Criativa 2021”. Podem concorrer pessoas jurídicas, legalmente constituídas no RN nas categorias de empresas formalizadas como MEI – Microempreendedor Individual, ME – Micro Empresa ou EPP – Empresas de Pequeno Porte, com código CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas relacionado às atividades da economia criativa em alguma modalidade dos segmentos de produção cultural selecionado para o projeto proposto (música, audiovisual, artes visuais, literatura, artes cênicas, dança e artesanato), bem como propostos por artesãos vinculados ao Programa do Artesanato Brasileiro – PAB, que possuam a carteira emitida e

vigente pelo referido programa. Ao todos serão contemplados 60 projetos com cotas de R$ 10 mil e devem ser executados até 30 de novembro. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de maio.

Confira o edital:

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RN/Anexos/EDITAL_ECONOMIA_CRIATIVA_2021.pdf

COSERN

Até o dia 17 de maio estão abertas as inscrições ao edital “Transformando Energia em Cultura”, da Cosern também para pessoas jurídicas nas seguintes áreas: artes cênicas, plásticas e gráficas; Cinema e vídeo; Fotografia; Literatura; Música; Artesanato, folclore e tradições populares; Museus; Bibliotecas e arquivos; patrimônio material e imaterial e multilinguagens. Para ser contemplado, o proponente tem que ter seu projeto aprovado também na Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo, não necessariamente no ato de inscrição, mas até a data de assinatura do contrato, com previsão para 15 de outubro. A recomendação então é apresentar o projeto simultaneamente à Cosern e também à Fundação José Augusto. Os valores são de até R$ 50.000,00 possibilitando o uso integral dos recursos incentivados, sendo

que o projeto deve estar escrito na Lei com este teto ou projetos de até R$ 300.000,00 que terão 95% de recurso incentivado e 5% de recursos diretos da Cosern.

Confira o edital na íntegra:

http://www.institutoneoenergia.org.br/pt/como-atuamos/arte-e-cultura/Documents/Regulamento-Edital-Cosern-2021.pdf