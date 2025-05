Trecho da avenida Rio Branco é interditado para montagem de estrutura do MCJ

A Prefeitura de Mossoró iniciou neste sábado (17) intervenção viária no entorno da Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania para a montagem da estrutura do “Mossoró Cidade Junina” 2025. A medida é realizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM).

A primeira intervenção ocorre no trecho da avenida Rio Branco (lateral da Estação das Artes) entre a avenida Augusto Severo e a rua João Marcelino (sentido Belo Horizonte/Santo Antônio). Diretor executivo de Mobilidade Urbana, Luís Correia explicou que a medida é necessária e tem o objetivo de garantir a segurança e organização do espaço.

“Estamos iniciando hoje uma intervenção viária neste trecho da avenida Rio Branco para o pessoal montar a estrutura de palco e camarotes na Estação das Artes, por conta disto não terá como transitar veículos neste local para não colocar em risco os trabalhadores e pessoas que estão fazendo o deslocamento. Os veículos não conseguirão transitar nesta região entre a Augusto Severo e a João Marcelino, de quem vem do Belo Horizonte para o Santo Antônio”.

O outro lado da via (sentido contrário) terá a intervenção viária a partir do dia 4 de junho. Com isso, os dois lados da via estarão interditados, além de um pequeno trecho da rua Dr. João Marcelino, completando o cerco da área principal do MCJ.

“A partir do dia 4 de junho realizaremos a mesma medida no outro lado da Rio Branco onde não haverá a possibilidade de trânsito de veículo naquele outro trecho da avenida. Também teremos um pequeno trecho da João Marcelino, que fica entre a Estação das Artes e a Praça de Eventos, com a intervenção viária”, contou o diretor executivo de Mobilidade.

A Sesdem orienta que durante esse período os motoristas busquem rotas alternativas. “A Secretaria orienta à população que fique atenta às informações que estão no local para que não possa, de alguma forma, ser prejudicado no deslocamento diário. Nós temos algumas rotas alternativas como a avenida Rio Branco e a rua Melo Franco com a Princesa Isabel”, concluiu. Os agentes de transito estarão atuando no local diariamente.