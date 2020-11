TRE-RN realiza credenciamento da Imprensa para cobertura das Eleições 2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) está realizando credenciamento destinado exclusivamente aos veículos de imprensa que desejem enviar equipes de jornalistas para a cobertura das Eleições Municipais 2020 em seu prédio sede, situado na Avenida Rui Barbosa, 215, Tirol (por trás do Fórum Eleitoral).

Em virtude da pandemia da Covid-19, haverá restrição de acesso ao prédio sede do TRE-RN no dia 15 de novembro, primeiro turno das Eleições 2020. O credenciamento para o acesso presencial será obrigatório.

A estrutura presencial disponibilizada no Centro de Divulgação das Eleições 2020, no plenário do prédio-sede, será a instalação de telas onde a imprensa presente vai acompanhar a apuração por meio do sistema Divulga, o mesmo que poderá ser acessado externamente a partir de qualquer dispositivo com internet.

O profissional designado para atuar nas Eleições 2020 terá de utilizar OBRIGATORIAMENTE máscara, crachá de identificação do veículo de imprensa e observar o distanciamento social. O acesso à internet wi-fi será liberado mediante vouchers de credenciamento entregues a cada usuário, no prédio-sede, somente no dia da eleição.

Passo a passo para o credenciamento:

Para a cobertura presencial no Centro de Divulgação das Eleições 2020, o credenciamento será oferecido exclusivamente para veículos de comunicação e profissionais da imprensa que entendam ser essencial a realização da cobertura de forma presencial. O prazo de credenciamento será de 6 a 11 de novembro. Para obter o credenciamento presencial, o veículo deverá preencher todos os dados neste link.

A Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial (Ascom) do TRE-RN vai analisar os pedidos de credenciamento para a cobertura presencial e aprovará ou não cada pedido, observando a capacidade máxima de pessoas no espaço. A confirmação ou a recusa do credenciamento ocorrerá por intermédio do e-mail informado na solicitação das credenciais.

As credenciais fornecidas para os veículos deverão ser compartilhadas entre as equipes designadas para a cobertura das eleições e valerão para o primeiro turno (15 de novembro). O uso da credencial é de responsabilidade do profissional cotado para a cobertura. O extravio do documento não dará direito a outra credencial para o veículo de imprensa.

Serão disponibilizadas credenciais nominais aos veículos de imprensa, discriminados por tipo:

1 credencial por veículo de mídia impressa ou digital (jornal, revista, site);

1 credencial por emissora de rádio;

2 credenciais por emissora de televisão;

As credenciais serão entregues aos veículos de imprensa no dia 13, na Ascom, para pessoa devidamente autorizada pelo veículo. O horário de entrega das credenciais será das 13h às 18h.

Acesso às dependências:

O Tribunal informa que as suas dependências, como o saguão do Plenário, secretarias e gabinetes não estarão disponíveis para o livre acesso dos profissionais credenciados, nem mesmo para gravar passagens. Para isso, serão disponibilizados espaços no saguão do primeiro andar do TRE-RN, área de acesso ao plenário e o próprio plenário, desde que respeitada a lotação máxima dos ambientes.

Devido ao número limitado, o TRE-RN reserva-se o direito de, eventualmente, restringir o acesso ao plenário, fazendo rodízio de profissionais no local, levando em consideração a manutenção do distanciamento social entre os presentes.

Para quem deseja fazer cobertura virtual:

Para receber informações relativas às Eleições 2020 pelo celular, via Whatsapp, incluindo boletins, textos e imagens, enviados pelo plantão da Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial (Ascom), ao longo do dia, basta ingressar no grupo restrito a profissionais de imprensa “TRE-RN Eleições 2020”, o link de acesso está no site do TRE/RN.

Entrevistas coletivas que venham a ocorrer serão transmitidas pelas redes sociais do Tribunal.

Mais informações pelos telefones (84) 3654-5028/5027/5032 ou pelo e-mail [email protected]