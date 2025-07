TRE-RN e Governo assinam convênio para ampliar atendimento nas Centrais do Cidadão

O convênio para ampliar pontos de atendimento da Justiça Eleitoral em Centrais do Cidadão do RN, foi assinado na manhã da sexta (4), pela governadora do Estado Fátima Bezerra e pela desembargadora Maria de Lourdes de Azevêdo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN).

Estavam presentes ainda, Ana Paula Barbosa, juíza auxiliar da presidência do TRE-RN; Ana Esmera Pimentel, diretora-geral do TRE-RN; Adriano Gadelha, secretário do estado de governo e relações institucionais; Altair Rocha, assessor especial do governo do RN; José Duarte Santana, procurador-geral adjunto; Luiz Antônio Marinho, procurador do estado; Magnólia Fonseca, coordenadora de atendimento ao cidadão do governo do rn; e Miranlima Santiago, coordenadora de atendimento ao cidadão do governo do RN.

“Fico feliz da gente ter conseguido chegar num entendimento para consolidar essa parceria. E ampliarmos o oferecimento desses serviços eleitorais na Central do Cidadão da Zona Norte de Natal e quem sabe, também conseguirmos montar um posto na Central do Cidadão da Rodoviária de Natal, que estaremos inaugurando em breve”, afirmou a governadora.

Atualmente, o TRE-RN tem postos de funcionamento em 13 Centrais do Cidadão, localizadas em Alexandria, Apodi, Caicó, Caraúbas, Ceará-Mirim, Currais Novos, Nova Cruz, Parnamirim, Mossoró (Rodoviária e Shopping Estação), São Gonçalo do Amarante, São Paulo do Potengi e Natal (zona Sul). Com a assinatura, o próximo ponto a voltar a funcionar, deverá ser na Central da Zona Norte, que desde 2024 estava fechado.

Segundo prevê o convênio, a Justiça Eleitoral é responsável por montar o local de atendimento e fornecer treinamento para os servidores cedidos pelo Estado, que atuarão nesses postos. “Essa colaboração é muito importante para o TRE. Essas parcerias com outros órgãos públicos, permite que atuemos com melhor uso de recursos. Temos que ter essa união e fazer ações em conjunto, concentrando esforços em favor do cidadão que precisa do serviço”, afirmou a presidente do TRE-RN.