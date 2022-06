Trânsito será interditado para festas do Mossoró Cidade Junina

O Departamento de Mobilidade, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), orienta a população sobre intervenções no trânsito a partir desta quinta-feira (9), para viabilidade dos eventos do “Mossoró Cidade Junina” 2022.

No Polo Estação das Artes, a SESDEM informa que realizará o isolamento da região onde acontece a festa a partir das 17h30. O entorno da Estação estará totalmente reservado para o evento, não sendo possível a permanência de veículos, nem a entrada de pessoas. Os portões para a festa estarão abertos a partir das 19h.

“Montamos todo um planejamento para segurança viária nas regiões onde acontecem as festividades do “Mossoró Cidade Junina”. Na rua Augusto Severo com a avenida Rio Branco, por exemplo, haverá um ponto de intervenção. Às 17h30 estaremos iniciando o isolamento da área que compreende a Estação das Artes, para que às 18h tudo esteja fechado e às 19h os portões sejam liberados”, explicou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.

Em parceria com o sistema Waze, o Município já planejou as intervenções programadas para o evento. O aplicativo, de forma automática, define a melhor rota, possibilitando ao condutor identificar o caminho mais rápido e seguro para chegar ao seu destino.

Na avenida Alberto Maranhão, no trecho que compreende a Capela de São Vicente, haverá intervenção iniciando às 17h30. A área será isolada nos dias que compreendem o espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” e a programação da Cidadela.

“Também iremos realizar adequações na avenida Alberto Maranhão com a rua Alfredo Fernandes. Na oportunidade, vamos montar uma canalização a partir das 17h30 para o espetáculo ‘Chuva de Bala no País de Mossoró’. Assim como também no ponto mais à frente, na rua Frei Miguelinho”, finalizou Luís Correia.