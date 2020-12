TRANSIÇÃO: Equipe de Allyson alega falta de informações do grupo rosalbista

Nesta segunda-feira, 30, a equipe de transição de Allyson Bezerra se reuniu com a equipe da atual gestão para discutir sobre a mudança de mandato da Prefeitura de Mossoró. Raul Santos, advogado coordenador da equipe de transição do prefeito eleito, destacou que na ocasião esperava receber informes mais detalhados da situação da Prefeitura Municipal, mas isso não aconteceu.

Através de 19 ofícios, a equipe de Allyson solicitou a atual gestora informações e documentos acerca dos contratos administrativos vigentes, licitações em andamento, demonstrativo de dívida financeira interna, patrimônio móvel e imóvel do município entre outros tópicos. Essa foi a primeira reunião entre as duas equipes, as próximas estão marcadas para 14 e 30 de dezembro.

‘’Já havíamos protocolado 06 ofícios desde a semana passada e esperávamos ter respostas destes já hoje, mas infelizmente não tivemos. Somente nos foram disponibilizados cópias de legislação que facilmente se consegue na internet. O que esperamos é que até o dia 10/12/2020 tenhamos acesso às respostas de todos os 19 ofícios protocolados’’ afirma Raul Santos.