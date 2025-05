Transferência de ambulantes libera calçadas no centro de Mossoró

As ruas e avenidas do Centro de Mossoró amanheceram com uma nova configuração após a liberação das calçadas e a mudança dos antigos ambulantes. Agora, os novos lojistas contam com uma estrutura para o trabalho, que é o novo Centro Comercial. Mais de 300 famílias foram beneficiadas com novos locais de trabalho.

Neste sábado (24), a Prefeitura de Mossoró iniciou o processo de limpeza dos locais onde estavam as estruturas dos comerciantes. Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos trabalham para manter limpas e organizadas as vias públicas. Um trabalho que começou no início da manhã e seguirá pela tarde.

“Com a retirada dos trailers, dos quiosques, ficou lixo e também entulho de construção civil. Nós estamos com 2 equipes mecanizadas com retroescavadeiras e 6 caçambas. Nós estamos fazendo essa limpeza para deixar todas as ruas do Centro, onde tinham os quiosques limpas e organizadas. Um trabalho que está sendo feito com muito carinho, muito cuidado para que a cidade fique limpa. Com nosso programa ‘Mostroró Limpa’, vamos promover ações para deixar esse Centro limpo, maravilhoso, com a visão de uma cidade grande como é a nossa Mossoró”, explicou Miguel Rogério, secretário municipal de Serviços Urbanos.

Todo o processo de mudança passou pela criação do Centro Comercial, espaço amplo e moderno que consiste na união de mais de 300 boxes para os comerciantes do município, antes acostumados a uma rotina de sol, chuva e falta de condições dignas de trabalho.