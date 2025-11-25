Trama golpista: saiba onde os membros do ‘núcleo crucial’ ficarão presos a partir de agora
Relator do inquérito da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes definiu nesta terça-feira (25) onde os integrantes do “núcleo crucial” da trama golpista deverão começar a cumprir as penas.
Os endereços constam nas decisões que concluem a tramitação das ações penais no tribunal – o chamado “trânsito em julgado” dos casos.
Veja abaixo onde os réus passarão a cumprir pena:
Jair Bolsonaro: permanece Superintendência da Polícia Federal, em Brasília
Anderson Torres: Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília
Paulo Sérgio Nogueira: Comando Militar do Planalto, em Brasília
Augusto Heleno: Comando Militar do Planalto, em Brasília
Walter Souza Braga Netto: Vila Militar, no Rio de Janeiro
Almir Garnier Santos: Estação Rádio da Marinha, em Brasília
Alexandre Ramagem Rodrigues: na decisão, Moraes diz que o réu está foragido e não define o local de cumprimento da pena
Ação no STF foi concluída nesta terça, e Moraes determinou prisão dos condenados. Bolsonaro seguirá na superintendência da PF; há pelo menos outros quatro locais designados para réus.
Por g1 DF
25/11/2025 15h41 Atualizado há 2 minutos
Entenda as penas
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Segundo a decisão de Moraes, Bolsonaro vai permanecer na Superintendência da Polícia Federal onde já está preso preventivamente desde o último sábado (22), para o cumprimento da pena.
O ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres foi condenado a 24 anos de prisão. Ele vai cumprir pena no 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, conhecido como Papudinha, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.
Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil, foi condenado a 26 anos de prisão. Ele já está preso no Rio, na 1ª Divisão de Exército, dentro da Vila Militar, onde vai permanecer cumprindo a pena.
O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) foi condenado a 16 anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal também determinou a perda de mandato do parlamentar. Ele é foragido da justiça e está em Miami, nos Estados Unidos.
Almir Garnier é ex-comandante da Marinha e foi condenado a 24 anos de prisão. Ele vai cumprir a pena na Estação Rádio da Marinha em Brasilia, em Santa Maria.
Augusto Heleno é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Ele foi condenado a 21 anos de prisão. Ele vai cumprir pena no Comando Militar do Planalto.