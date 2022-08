Traição e assassinato: Amante acusada de planejar morte de servidor da Caern é julgada na Grande Natal

O Metendo a Colher desta terça-feira (2) abordou o caso em que uma mulher foi acusada de planejar a morte do próprio amante, o servidor público Marcos Antônio Braga, em 2018. O julgamento dela aconteceu durante a manhã de hoje, no Fórum de Macaíba. A investigação acredita que a motivação da morte seria para se apropriar do patrimônio da vítima.

As investigações apontam que o casal tinha um relacionamento conturbado. A mulher tinha um caso com outro homem e, juntamente com outros dois sujeitos, teriam participado da execução de Marcos, que foi abordado e morto a tiros. No momento do crime ele estava saindo de um bar em Macaíba.

Acompanhe o trecho do programa: