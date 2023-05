Tragédia: Casal morre após capotar quadriciclo em praia de Touros

Um casal morreu após um acidente com um quadriciclo na noite de segunda-feira (29) na praia de Carnaubinha, em Touros, no Litoral Norte do Rio Grande do Norte. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil do município.

As vítimas foram identificadas como Maria de Fátima Canindé, de 27 anos, e Roberto Malaquias dos Santos, de 53 anos.

De acordo com as informações iniciais colhidas pelo delegado Jaime Groff, os dois estavam bebendo em uma barraquinha de praia e deixaram o local no início da noite. Porém, em um local afastado, o homem teria perdido o controle do quadriciclo e capotado.

“Na queda, ela morreu, quebrou o pescoço, e ele ficou preso embaixo do quadriciclo. A maré subiu e ele morreu afogado”, relatou o delegado.

A Polícia Civil não informou se o homem e a mulher eram casados ou viviam juntos. A polícia também não disse se o homem e a mulher moravam na cidade ou eram turistas. Ambos são nascidos em Natal.

O caso vai ser investigado pela delegacia de Touros.