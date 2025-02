Trabalhadores do Detran aprovam greve

Trabalhadores do Detran-RN decidiram entrar em greve após o governo descumprir parte de um acordo relativo ao auxílio-alimentação. Deliberado em assembleia realizada nesta terça-feira (11) em frente à Secretaria Estadual de Administração (SEAD), o movimento grevista começa no dia 17 de fevereiro.

Os servidores entendem ser necessário cruzar os braços porque a gestão Fátima Bezerra (PT) prometeu que em janeiro deste ano começaria a dialogar sobre o auxílio-alimentação. Essa promessa consta no documento assinado pelo Governo em maio de 2024. Mas janeiro passou e nada aconteceu, embora o sindicato tenha buscado o diálogo.

Segundo o sindicato da categoria, o secretário de Administração, Pedro Lopesm ignorou a audiência que teria com o SINAI nesta terça (11), que acarretou ocupação da recepção da SEAD.

Toda essa pressão resultou em uma rápida conversa com Carlos Cerveira, secretário adjunto de Administração. “Carlos nos disse que o Governo não irá mais centralizar as negociações no secretário Pedro Lopes, e sim em cada gestor. Mas o diretor do Detran já falou que não tem autonomia para decidir. A verdade é que o Governo quebrou parte do acordo”, afirma Alexandre Guedes. coordenador de comunicação do Sinai-RN.

Entre outras coisas, o movimento grevista também exige a realização de concurso público na autarquia, prometido desde 2019, e cobra o fim do processo de terceirização no Detran.