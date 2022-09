Trabalhadores da saúde aprovam greve e paralisação no RN devido revogação do piso da enfermagem

Trabalhadores da saúde aprovaram o estado de greve e paralisação, na manhã de hoje (14), em assembleia realizada no auditório do Sindicato da Polícia Civil (Sinpol). O evento foi presidido pelo Sindsaúde/RN e contou com cerca de 400 participantes. A parada está prevista para acontecer no dia 21 de setembro, onde haverá o chamado “Dia Nacional de Paralisação da Enfermagem”.

“Dizem que essa categoria aqui vai levar o país a falência caso o piso seja aprovado. Isso é uma mentira. É essa categoria que mantém os trabalhadores e trabalhadores, que constroem a riqueza desse país, vivos. É essa categoria da enfermagem que faz curativo, que dá banho no leito, que troca fralda, que faz medicação de horário, que faz reanimação, que faz voltar a vida das pessoas que estão prestes a morrer. É essa categoria que mantém viva a classe trabalhadora”, declarou Érica Galvão, diretora do Sindsaúde/RN e técnica de enfermagem.

Uma manifestação está prevista para o dia 21/09, às 9 horas, na Praça 7 de Setembro, em Cidade Alta.

