Trabalhadores da enfermagem paralisam por 24h no RN

Trabalhadores da Enfermagem do Rio Grande do Norte iniciaram uma paralisação de 24 horas na manhã desta terça-feira (10) para cobrar do Governo do Estado ajustes na forma de pagamento do piso da categoria. Os profissionais alegam que o pagamento tem sido feito de forma complementar, com a utilização de alguns benefícios para atingir o valor do piso, o que acarreta perdas, especialmente para os trabalhadores mais antigos. A categoria se reuniu em frente à vice-governadoria, em Lagoa Nova, e depois saiu em caminhada ate à Governadoria.

“O Governo do Estado está pegando insalubridade, plantão noturno, produtividade e outros benefícios e está colocando em cima do vencimento básico para chegar ao piso. É uma perda gigantesca em cima da Lei 14.434. Estamos nas ruas cobrando o pagamento para trabalhadores do Estado”, disse o coordenador do Sindsaúde/RN, Carlos Alexandre.

Conforme aprovado em Lei, para os enfermeiros, o piso aprovado é de R$ 4.750; para técnicos de enfermagem, de R$ de 3.325 e para auxiliares de enfermagem e parteiras, de R$ 2.375. No RN, o pagamento registrou atrasos e foi realizado somente no último dia 2, após pressão do Sindicato. O Governo alegou que a operação com os valores enviados ao Banco do Brasil registrou erros e por isso, o dinheiro não caiu na conta dos trabalhadores no dia 30 de setembro, prazo-limite prometido.